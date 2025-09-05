1° Tour Panoramico “Alla scoperta del Monte Casto” FOTO

Domenica 31 settembre si è svolto il 1° Tour Panoramico “Alla scoperta del Monte Casto” avventura su due ruote organizzato dall'Associazione Valley Cervo MTB di 19 km. su asfalto e sentiero dislivello di 590 mt. Ad accompagnare il gruppo un istruttore qualificato tecnico FCI e un meccanico al seguito.

Alla partenza dal Circolo le Piane di Pratetto di Tavigliano ben 18 appassionati diretti verso Frazione Trabbia, Callabiana, Andorno, Tavigliano con rientro a Pratetto. Nel frattempo nello spazio attrezzato un gruppo di piccoli ciclisti si sono cimentati in percorsi con pedane basculanti, serpentine tra conetti e dossi per prendere confidenza con le loro piccole biciclette, sotto lo sguardo attento dei tecnici specializzati.

Al rientro presso il Circolo le Piane il gruppo con i loro famigliari hanno potuto degustare una merenda sinoira con prodotti tipici del territorio.

Prossimo appuntamento un corso specifico per bambini dai 3 ai 12 anni sempre organizzato dalla Valley Cervo MTB che si svogerà nel Comune di Tavigliano dal 20 settembre per 8 sabati.