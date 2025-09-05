Ponderano: minaccia la cassiera per la refurtiva, intervengono i Carabinieri

Presso il supermercato In’s di Ponderano, nella giornata di ieri, un uomo ha minacciato una dipendente intimandole di aprire la cassa e consegnargli il bottino. In serata i Carabinieri sono intervenuti a seguito della chiamata, ma l’uomo si era già allontanato. La cassiera non ha consegnato nulla e lui è scappato prima che arrivassero le Forze dell’Ordine, forse munito di coltello. Sono in corso indagini e accertamenti per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità del rapinatore.