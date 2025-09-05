Liguria, padre e figlia rischiano di annegare in mare: soccorsi da due giovani biellesi

Hanno mantenuto la calma e, senza pensarci un istante, si sono buttati in acqua per salvare padre e figlia in balia delle onde del mare.

Protagonisti due fratelli residenti nel Biellese, in vacanza con la famiglia a Laigueglia, rinomata cittadina turistica della provincia di Savona. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 3 settembre, su un tratto di spiaggia libera, in direzione Andora, interdetto alla balneazione proprio per la sua pericolosità, specialmente in casi di acque agitate.

Stando alle ricostruzioni, il mare era particolarmente mosso, con forti correnti e onde alte. I due giovani, sportivi di buon livello in differenti discipline, hanno udito grida di aiuto provenienti dalla zona del molo dove hanno scorto una ragazzina in difficoltà dentro l'acqua. Dopo aver dato l'allarme, i biellesi hanno raggiunto a nuoto la bambina e il padre poco distante, in evidente difficoltà, forse a causa di un malore.

Entrambi, non senza difficoltà, li hanno portati a riva: qui, sono stati raggiunti da passanti, bagnini e personale di soccorso, intervenuti per l'assistenza ai malcapitati, risultati poi turisti piemontesi e giunti per le ferie sulla riviera ligure. La bambina, portata tempestivamente in salvo, ha evitato complicazioni a differenza dell'uomo che, rimasto sommerso più a lungo, è stato portato in Pronto Soccorso per le cure del caso. Ora, il 52enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.