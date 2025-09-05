La signora Iris, classe 1925, festeggia oggi i suoi 100 anni

Venerdì 5 settembre 2025, presso la Residenza Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore, abbiamo festeggiato un traguardo straordinario: la signora Iris, ha compiuto 100 anni.

Nata a Tavigliano nel 1925, Iris è cresciuta insieme alla sorella in una famiglia di origini operaie. Fin da giovane ha dimostrato grande determinazione e laboriosità, infatti, dopo aver terminato gli studi, ha iniziato a lavorare in fabbrica.

Nel 1942, durante un periodo storico difficile, ha conosciuto Nino, impiegato presso la Banca Sella. Due anni dopo, nel 1944, i due si sono sposati e hanno costruito la loro vita insieme a Rial Mosso, nella suggestiva Valle Cervo. Dal loro amore è nata una figlia, Eliana.

Con il tempo, la famiglia si è trasferita a Mongrando, dove Iris ha continuato a coltivare le sue passioni: in particolare l’amore per la cucina e per i viaggi, che ha sempre condiviso con entusiasmo con i suoi cari.

Circondata dall'affetto dei parenti, degli operatori e degli amici della struttura, Iris ha celebrato il suo centesimo compleanno: testimone di un secolo di storia.

Alla festa si sono uniti Don Stefano, Parroco di Mongrando, la Direzione Generale, Paola Garbella e, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cerino Zegna, Tiziana Saglia e Fiorella Rossi; il Sindaco di Mongrando, non potendo essere presente di persona, ha portato i saluti istituzionali, facendo consegnare alla festeggiata un omaggio floreale a nome della comunità.

Auguri Iris per questo notevole traguardo