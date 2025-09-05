Cossato, scuole pronte per il nuovo anno: conclusi i lavori per oltre 500mila euro

A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, si sono conclusi a Cossato i lavori in programma compiuti in alcune scuole comunali.

In particolare, è stata ripristinata la copertura del tetto della media Leonardo Da Vinci che, lo scorso 21 giugno, era stata danneggiata dall'ondata di maltempo che si era abbattuta su buona parte della città. Alla scuola Maggia, invece, è stato posato un impianto fotovoltaico unito al rifacimento del tetto dell'edificio.

Infine, grosse novità arrivano dall'asilo nido di frazione Lorazzo: oltre ad una nuova copertura della tettoia, è stato installato un nuovo impianto antincendio e sostituita la vecchia caldaia con un impianto moderno. A ciò si aggiunge la rimessa in ripristino di parte del pavimento.

Per tutti questi interventi è stata impiegata una cifra di oltre 500mila euro. “Siamo soddisfatti, i cantieri si sono conclusi nei tempi previsti – sottolinea il sindaco Enrico Moggio – Un ringraziamento agli uffici scuola e comunali, in particolare nella figura dell'architetto Campagnolo, che con solerzia hanno seguito lo stato dei lavori fino al loro completamento”.