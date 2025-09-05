Vigliano, in piazza chiesa il concerto della Fanfara di Pralungo

Giorni di festa a Vigliano Biellese per la festa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Domani, 6 settembre, nella piazza della chiesa, avrà luogo alle 21.15 il concerto della Fanfara degli Alpini di Pralungo. Questo il programma dei brani che saranno eseguiti in tale occasione.
1°parte
1- 4 Maggio
2- Adagio
3- Il molleggiato
4- Romeo and Juliet
5- Die U-boot polka
6- Einsamer Hirte
7- La voce del silenzio (con cantante)
2° Parte
1- Prinz Eugen
2- Abba gold
3- I tre puntini
4- Rivers of Babylon
5- Perdere l'amore (con cantante)
6- Dietro la montagna( con cantante)
7- Il silenzio
8- Inno degli Alpini
9- Inno di Mameli