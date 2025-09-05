Ponderano, cantiere al cimitero per una nuova pavimentazione

Sono iniziati i lavori di sostituzione della pavimentazione della campata Sud dei loculi del cimitero comunale di Ponderano.
"Si tratta di un' opera necessaria da tempo e mai realizzata - spiega il sindaco Roberto Locca - . Ora, grazie ad una oculata gestione del bilancio comunale degli ultimi anni da questa Amministrazione, si sono liberate le risorse necessarie all'esecuzione di questo intervento del costo complessivo di 44.000,00 euro".
L'amministrazione rassicura che l lavori verranno ultimati celermente per permetter la fruizione dei loculi per la ricorrenza della commemorazione dei defunti.