Controlli della Polizia Locale a Ponderano, anche l’ospedale tra le zone pattugliate

Da quando Ponderano ha raddoppiato il personale della Polizia Locale, le pattuglie sul territorio sono diventate più frequenti. Tra i luoghi visitati c’è anche il parcheggio dell’ospedale, ma non si tratta di un’attenzione mirata: “Non c’è un controllo specifico per l’ospedale – spiega il sindaco Roberto Locca – giriamo su tutto il territorio: piazze, scuole, uffici e anche l’ospedale naturalmente”.

Prima, con un solo vigile, era difficile coprire tutte le zone; adesso, con due operatori, diventa più semplice garantire sicurezza e presenza costante. In pratica, l’ospedale è incluso tra le aree pattugliate, ma fa parte di un monitoraggio diffuso: sicurezza sì, ma senza favoritismi.

Il messaggio è chiaro: i vigili ci sono e controllano, ma la loro presenza non è “mirata” a piacimento, bensì a garantire la sicurezza di tutta la comunità.