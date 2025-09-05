Linea 910 Biella San Paolo – Città Studi, qualche dettaglio in più

A seguito della Conferenza stampa di presentazione della “Nuova linea sperimentale” di collegamento tra la Stazione ferroviaria di Biella San Paolo e il Campus di Città Studi, Atap intende fornire alcune precisazioni e alcune integrazioni in merito al servizio che sarà avviato dal 10 settembre.

Premesso che si tratta di un progetto sperimentale, organizzato per ottimizzare l'uso dei mezzi e del personale già nelle disponibilità dell’Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli (ATAP), la definizione degli orari è stata studiata per rispondere in modo efficiente a una serie di condizioni ed esigenze oggettive del Territorio. Le nuove corse andranno a integrare quelle già esistenti, incrementando le possibilità di mobilità ed evitando tempi di attesa eccessivi per i fruitori, contribuendo così a rendere la rete di mobilità urbana più capillare e fitta.

Questa programmazione non è casuale, ma è stata elaborata con l'obiettivo di sperimentare un servizio in risposta ad una mobilità più efficiente, sostenibile e integrata: questa nuova linea potrà rispondere anche alle esigenze dell’Accademia Perosi andando a creare un collegamento con la nuova navetta che dal 1° settembre sostituisce la funicolare. Il percorso, anch'esso di carattere sperimentale, è stato condiviso non solo con i Soggetti fautori del Progetto presentato, ma anche con altre realtà interessate all’iniziativa. Il Gruppo di lavoro istituito (a carattere permanente) ha l’obiettivo di valutare l’estensione del servizio, anche in previsione della futura realizzazione di Residence universitari, così come non è escluso il coinvolgimento di altri soggetti (SellaLab, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, ecc.). Inoltre, il Progetto rappresenta un ulteriore tassello che si affianca alla nuova misura di Regione Piemonte 'Piemove - Piemonte Viaggia Studia', che contribuirà ulteriormente al conseguimento del diritto allo studio e che permetterà agli Studenti under 26 iscritti agli Atenei piemontesi nei comuni capoluogo una mobilità gratuita.

Ad oggi oltre 23.000 Studenti hanno manifestato l’interesse ad aderire all’iniziativa della Regione Piemonte.

Nuova linea navetta Stazione San Paolo – Città Studi: specifiche tecniche

La definizione delle corse ha tenuto conto di una serie di condizioni ed esigenze oggettive, alcune delle quali ineliminabili. In particolare, la prima corsa del mattino, in partenza alle 8,40 da San Paolo, è stata programmata per consentire agli Studenti di raggiungere Città Studi entro le ore 9,00, raccogliendo sia i passeggeri in arrivo a Biella con i treni provenienti dalle stazioni di Santhià e Novara, sia coloro che utilizzano le linee di TPL extraurbano. L’orario è vincolato anche alla necessità di garantire la disponibilità dell’autobus e del relativo conducente, impegnati fino alle 8,30 circa nei sevizi scolastici ordinari (non sperimentali). Le corse successive del mattino sono cadenzate al minuto 40, in coerenza con gli orari di inizio dei moduli didattici di Città Studi. Analogamente, le corse pomeridiane in partenza dal Campus seguono il cadenzamento al minuto 10, in linea con la conclusione delle lezioni. Questa organizzazione oraria conferma lo spirito sperimentale e risponde in maniera puntuale e concreta alle esigenze del territorio. La presente nota è trasmessa allo scopo di condividere e chiarire le informazioni analitiche del progetto presentato al fine di collaborare con le vostre redazioni con spirito collaborativo a beneficio di una informazione chiara completa e sempre aggiornata. Città Studi e gli altri Partner di progetto si rendono disponibili per ulteriori necessità e/o chiarimenti. Vi ringraziamo per la collaborazione e vi auguriamo buon lavoro