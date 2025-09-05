Scuderia Fiorucci, un cuore verde che pulsa per i cavalli FOTO

Scuderia Fiorucci nasce circa un anno fa, nel piccolo comune di Massazza, tra le risaie del biellese, precisamente in via Casetti 5, vicino al castello del paese.

È un luogo completamente immerso nel verde, tra i cavalli, circondato da silenzio.

La prima volta che Eva ed Enea lo hanno visitato, hanno ritrovato pò “casa”, la vicinanza alla terra di origine della famiglia, l’Umbria e l’unione alle campagne venete, territorio di nascita della sorella.

L’imprinting è stato immediato e da quel momento tante sono state le idee che hanno iniziato a popolare la mente dei due fratelli, condividendo sogni e desideri insieme ai genitori e i rispettivi compagni.

Subito hanno compreso di essere giunti nel posto giusto: lo spazio aperto a disposizione era veramente tanto ma ciò che li attirava ancora di più era il grande potenziale che in esso si nascondeva.

Avere a che fare con la gestione di una nuova attività, all’inizio non è stato semplice ma mese dopo mese la famiglia Fiorucci ha costruito insieme un team saldo di persone con le quali confrontarsi e alle quali affidarsi per costruire una struttura solida che piano piano possa svilupparsi.

In totale al momento si contano 4 giovani istruttrici che si occupano delle lezioni, dell’alimentazione dei cavalli, della loro cura e tutto ciò che comporta il resto della loro gestione e altri 4 dipendenti che seguono la pulizia quotidiana dei box e paddock, che avviene per entrambi due volte al giorno, la manutenzione delle aree verdi, dei campi di allenamento e del resto della struttura.

In maneggio si contano un campo coperto, un campo scoperto e un tondino firmati Rinco, tutti di recente realizzazione, utilizzando sabbia silicea e tessuto non tessuto per creare un suolo ottimale per il benessere dei cavalli così che il loro sforzo fisico durante le ore di lezione possa essere ripagato nella maniera più giusta che si meritano.

Scuderia Fiorucci si identifica come una scuola di equitazione di campagna in cui i cavalli possono vivere con o senza i ferri secondo valutazioni personali dei singoli proprietari che decidono di affidare i propri amici animali al maneggio e a seconda delle esigenze specifiche del cavallo.

Recandosi in struttura si possono trovare sia box con doppia entrata-uscita, ognuno dei quali è fornito di un paddock personale per lo svago e ampi paddock con capannine Rinco per i cavalli che vivono meglio all’aperto.



È possibile decidere quindi se destinare il proprio amico quadrupede al box o farlo vivere in paddock in una condizione di semi libertà.

Ci sono molteplici soluzioni per le pensioni: la scuderia cerca di andare incontro a tutte le esigenze! Il team sta organizzando un rinnovo per quanto riguarda i box, una nuova costruzione è prevista nei prossimi mesi invernali.



Diventare socio della scuderia è molto semplice: con il tesseramento si può montare a cavallo e lavorare con il cavallo da terra, costruendo con esso un legame di rispetto e fiducia reciproca.

Diventano soci di Scuderia Fiorucci si può usufruire di tutti i servizi presenti in maneggio: possibilità di mezze fide e fide complete per cavalli, servizio clubhouse e cucina, intrattenimento streaming tv gratuito, selleria e attrezzatura equestre di libero utilizzo, spogliatoio, paddock per liberare i cavalli e utilizzo delle aree verdi.

La scuderia è aperta tutto il giorno dal martedì alla domenica (mezza giornata) e vengono svolte lezioni di gruppo, lezioni private e di salto ostacoli con istruttori certificati FISE. Ricorda la prima prova è sempre gratuita!

Si trovano diverse razze e tipologie di cavallo tra cui anche pony, così da andare incontro alle esigenze e i livelli e prontezza a cavallo di ogni cliente. Tutti i cavalli sono seguiti da ottimi veterinari di cui Enea e Eva si fidano ciecamente e da un nutrizionista che li possa aiutare al meglio nel definire una dieta che soddisfi il fabbisogno giornaliero del cavallo, a seconda delle sue condizioni fisiche, dell’età, delle attività e del lavoro che deve svolgere settimanalmente.

La scuola sostiene fortemente il lavoro da terra infatti alcuni mesi fa è stato realizzato il campo da Mountain Trail di Scuderia Fiorucci: un percorso allestito con una varietà di ostacoli in legno, che simulano tragitti in campagna o montagna in cui solitamente è possibile trovare degli impedimenti e difficoltà lungo la via.



Degli esercizi questi che possono essere svolti sia da terra che da sella, cercando di aiutarlo ad affrontare le sue paure e insicurezze; l’occasione perfetta per mettere alla prova anche se stessi.



Per questo Scuderia Fiorucci si dedica anche al lavoro Parelli: ci si concentra sull’apprendimento della comunicazione tra cavallo e umano, basata sul rispetto, fiducia e comprensione del comportamento del cavallo cercando delle vie alternative al nostro modo di pensare frontale.

Parallelamente si lavora anche secondo il metodo di École de Légèreté, anche questo un metodo di addestramento equestre che si basa su principi di equitazione classica francese, studi di biomeccanica e fisiologia del cavallo, tramite i quali esercitare una ginnastica sul cavallo che lo possa portare ad essere più collaborativo e in salute.

Le istruttrici della scuderia si dedicano quotidianamente ad attività improntate si questi due metodi, svolgendo lezioni specifiche dedicate ad essi. Inoltre vengono istruttori esterni che provengono da questi due modi, che tra loro sono molto vicini e che se portati avanti reciprocamente possono aiutare molto l’umano nella sua relazione con il cavallo, oltre che aiutare in primis il cavallo stesso.



Per questo il team di Scuderia Fiorucci incita quanto più può i suoi allievi a prendere parte agli stage ospitati in struttura e ai quali spesso partecipano anche cavalieri esterni, perché possano essere sempre più stimolati a conoscere nuove sfaccettature di questo incredibile animale, i suoi potenziali ma anche le sue debolezze, a fargli del bene e cercare di rendere il suo e il loro lavoro insieme più facile e positivo.



Scuderia Fiorucci ha la fortuna di trovarsi a due passi dalla Riserva Naturale delle Baragge, quindi organizza spesso passeggiate di gruppo con il cavallo, da sella o volendo anche a piedi, in cui si è sempre accompagnati da un professionista che possa guidare nell’esperienza e che conosce i vari sentieri percorribili.

In questo periodo il team di scuderia sta organizzando anche delle giornate di trekking a cavallo in cui passare del tempo insieme in relax immersi nella natura, concludendo una passeggiata con delle merende o pranzi al sacco in modalità picnic.

D’estate vengono svolti anche i centri estivi e settimane dedicate al salto, della durata di una settimana. Si svolgono dalla mattina alla sera e molte sono le attività che vengono proposte ai ragazzi: giochi equestri, lezioni a cavallo, pulizia e lavaggio cavalli, esplorazioni tra flora e fauna, passeggiate in Baraggia, lezioni teoriche e molto altro ancora.

È l’occasione per stare insieme divertendosi ma facendo anche nuove esperienze perché in Scuderia Fiorucci non si trovano solo i cavalli ma anche molti altri animali, come galline, asini, mini pony, faraone, fagiani e tacchini.

Fanno tutti parte dell’azienda agricola Les Trois Fleurs presente in struttura, tramite la quale si vendono i prodotti della terra, ovvero la frutta e verdura provenienti delle serre e dal frutteto ma anche uova.

Scuderia Fiorucci, non è solo un centro equestre ma può essere molto altro infatti organizza anche eventi che vanno incontro ai gusti e i piaceri di chi non è vicino al mondo equestre.

Un esempio sono gli aperitivi dalla tipologia picnic organizzati nel periodo estivo, in cui è previsto un cestino a persona, ricco di prodotti provenienti dall’orto, assaporati al naturale e come sfiziosità preparate in casa e prodotti provenienti da piccole aziende così da sostenere artigiani del territorio italiano.

Il 6 Settembre è l’occasione perfetta per conoscere la nuova realtà fresca e giovane di Scuderia Fiorucci, tramite il suo Open Day con ingresso gratuito.

Un pomeriggio a supporto degli allievi della scuola che si presenteranno in una serie di spettacoli equestri dalle sceneggiature molteplici. Dalle 15:30 siete tutti invitati a partecipare a questo evento, per fare qualche domanda, conoscere il team che da mesi lavora al suo interno e tutte le discipline che vengono portate avanti.

In occasione dell’Open Day ci sarà anche una lotteria con premi molto interessanti. Tra i premi in palio anche gli accessori e i capi di abbigliamento firmati Scuderia Fiorucci.

Tanti cambiamenti ancora sono da fare, nuovi cavalli e animali dovranno arrivare e molte iniziative

prenderanno piede in questo luogo, sempre nell’idea di fare del proprio meglio per chi decide di dar fiducia e appoggiare il progetto.

Chissà mai che Scuderia Fiorucci un giorno possa diventare anche un luogo per una vacanza a cavallo…



RICORDATI:

Scuderia Fiorucci SSD

Open Day 6 Settembre dalle 15:30 via Casetti 5, Massazza (BI) PER INFO:

📱 345 4305537

📧 scuderiafiorucci@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/scuderiafiorucci_ssd/