Rose, Neve, Gioia… e il sogno di un abbraccio per sempre FOTO e VIDEO

Sette cuccioli.

Sette vite fragili. Sono Rose, Neve, Erika, Gioia, Macchia, Maury, Tecla

Sette anime pure, arrivate al mondo non per scelta, ma per colpa dell’uomo.

Perché ancora c’è chi non rispetta gli animali, chi li abbandona, chi li lascia crescere in condizioni di miseria e dolore.

Eppure loro ci sono, e sono meravigliosi.

Sono innocenti, pieni di amore da dare, pronti a fidarsi ancora di noi nonostante tutto.

I cani sono i nostri migliori amici, spesso ci amano più di quanto sappiamo amarci tra esseri umani. Per questo abbiamo il dovere di rispettarli, di proteggerli, di offrire loro una vita degna.

Aiutiamo questi sette piccoli a trovare una famiglia che li accolga per sempre, al momento si occupa di loro l'associazione Bulle e Pupe con la Coda ODV.



Se non possiamo adottare, almeno condividiamo la loro storia: insieme possiamo trasformare il dolore dell’abbandono in un futuro di amore.

Future taglie medie, 2 mesi e mezzo, adottabili da fine Settembre al termine della profilassi vaccinale



per info Veronica 3318472962