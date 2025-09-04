Netro in lutto per la morte di Mauro Albertini, stimato imprenditore e allevatore

Comunità di Netro in lutto per la morte di Mauro Albertini, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 82 anni.

È stato un stimato imprenditore tessile di Candelo, poi si era trasferito nel piccolo borgo affacciato sulla Valle Elvo dove ha coltivato la passione di allevatore di capre pregiate proprio per la produzione di latte e formaggi molto ricercati, oltre a nutrire una profonda conoscenza della coltivazione della terra, frutto di anni di ricerca e studio.

A detta di amici e conoscenti, una persona innovatrice e all'avanguardia. Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Netro. Sempre qui, avrà luogo il funerale alle 10 di domani, venerdì 5 settembre.