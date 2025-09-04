 / Valle Cervo

Pralungo, in corso interventi di diserbo: chiuso il cimitero Capoluogo

Resterà chiuso anche oggi, 4 settembre, il cimitero comunale di Pralungo Capoluogo. Sono in corso interventi di diserbo che hanno portato all'inibizione dell'accesso già nella giornata di ieri, 3 settembre. Salvo modifiche dell'ultima ora, il camposanto riaprirà domani, a partire dalle 7.30.


 

