Lo sport sarà protagonista a Casapinta, percorsi e sentieri curati dai volontari FOTO

C'è grande attesa a Casapinta per la due giorni dedicata agli sport all'aria aperta, immersi nella splendida e suggestiva cornice del Lago delle Piane. Gli assoluti protagonisti del weekend saranno la corsa e la mountain bike.

Scopo dell'iniziativa promuovere e far scoprire ai partecipanti le bellezze del territorio. Per l'occasione, i volontari hanno curato i percorsi e i tratti di gara che verranno utilizzati nei prossimi giorni.

Dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Danilo Cavasin è giunto un sentito ringraziamento all'opera dei volontari, svolta con competenza e passione per meglio accogliere gli sportivi.