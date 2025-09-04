Gaza, Pichetto, solidarietà a Tajani, a Viterbo manifesti offensivi e lontani dalla realtà

Piena solidarietà ad Antonio Tajani, accolto a Viterbo da manifesti dai contenuti offensivi e lontani dalla realtà. L’Italia sta facendo tutto il possibile per mantenere aperti i canali di dialogo e sta fornendo aiuti concreti alla popolazione di Gaza, in particolare ai minori che necessitano di cure. Mi auguro che, pur nelle legittime divergenze politiche, i vertici del Partito Democratico vogliano prendere le distanze da questa iniziativa. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed esponente di Forza Italia, Gilberto Pichetto.