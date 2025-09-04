Energia: MASE pubblica regole operative FER X Transitorio

E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’aggiornamento delle regole operative del decreto FERX Transitorio, il provvedimento che sostiene la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato: con l’approvazione, avvenuta per decreto direttoriale, può partire la prima asta “Net zero industry act” (NZIA) che incentiva impianti solari fotovoltaici i cui componenti principali non siano originari della Cina.



Lo scopo è contribuire a migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo l’accesso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie rinnovabili a zero emissioni nette, anche incrementandone la capacità produttiva.



Per il Ministro Gilberto Pichetto, “il provvedimento punta a rafforzare la filiera europea delle rinnovabili, tutelando sicurezza e sostenibilità degli approvvigionamenti”. “Vogliamo – aggiunge il Ministro – contribuire a un mercato più competitivo, che valorizzi la qualità e l’innovazione per il futuro della transizione energetica e l’autonomia industriale europea”.



Il bando per l’invio delle manifestazioni di interesse sarà pubblicato domani, giovedì 4 settembre, sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), per avviare la procedura.