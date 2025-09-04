Fuoristrada, Serena Rodella fra i protagonisti di Veglio

Il Campionato Italiano di Velocità Fuoristrada sarà assegnato a Veglio. La nuova stagione sarà tutta biellese, con la partecipazione della driver da record Serena Rodella, che prenderà parte alla manifestazione con la sia Suzuki Samurai, che l'ha già accompagnata all'esordio dei Campionati off road nel 2017. In attesa di ulteriori dettagli auguriamo alla pilota una stagione ricca di soddisfazioni, con l'auspicio che possa regalare nuove emozioni agli appassionati delle quattro ruote.