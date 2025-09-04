Biella 4 Racing, belle prestazioni al 1° Vallée d’Aoste Historique

Il 1° Vallée d’Aoste Historique porta soddisfazioni in casa Biella 4 Racing, regalando ai suoi portacolori quattro podi di raggruppamento su sei equipaggi al via, il tutto rafforzato dalla seconda piazza fra le Scuderie in gara.

“Siamo più che soddisfatti”, esordiscono i rappresentanti B4R, “i nostri ragazzi e le nostre ragazze si sono comportati decisamente bene, cogliendo quattro risultati a podio su sei vetture al via, con anche la conquista della seconda piazza fra le Scuderie impegnate. Una gara che si è rivelata impegnativa e contraddistinta dai bei paesaggi attraversati, con anche una sosta pranzo molto apprezzata. Una giornata da ricordare per tutti coloro che ne han preso parte, ed un ottimo allenamento in vista dell’ormai prossimo Biella Classic di fine settembre. Riportando i risultati ottenuti, Roberto Tosi e Silvia Gandini sono terzi di 10° raggruppamento e decimi assoluti con la loro Renault Twingo mentre Massimo Ozino e Nicolas Raniero si portano a casa la seconda piazza di 7° raggruppamento nonché l’undicesima generale con la loro Autobianchi A112 Abarth. Ventesimi assoluti giungono Paolo Miglietti e Claudia Pegoraro a bordo della Fiat Barchetta, che sono anche quinti di 10° raggruppamento, seguiti in ventunesima posizione da Andrea Florio e Gabriele Raniero con la Ford Fiesta MK I, quarti di 7° raggruppamento, a loro volta tallonati in ventiduesima posizione da Roberto Voltarel e Anna Gobetti, terzi di 9° raggruppamento sulla Toyota Celica. Infine, si aggiudicano la classifica delle vetture moderne, Massimo Destefanis navigato per l’occasione da Pieraldo Giacobino, sulla loro Porsche Carrera 4”.