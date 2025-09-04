L’Istituto comprensivo Valdilana-Pettinengo trionfa alla Mostra del Cinema di Venezia

Grande successo al Lido di Venezia per la seconda edizione di “Da uno sguardo: film di studentesse e studenti sulla violenza contro le donne”, il concorso nazionale promosso dai Ministeri delle Pari Opportunità, dell’Istruzione e Merito e della Cultura. La manifestazione, ospitata nello Spazio Incontri dell’Hotel Excelsior durante la Mostra internazionale del Cinema, ha registrato numeri da record: oltre 240 lavori presentati, cinque premiati, due menzioni speciali e una sala gremita di giovani provenienti da tutta Italia.

Tra i vincitori spiccano le classi 3A e 3B della media di Mosso dell’Istituto comprensivo Valdilana-Pettinengo, che si è aggiudicato uno dei riconoscimenti principali con il cortometraggio “Chiamarlo amore non si può”, un’opera in sand animation, dove la fragilità e la mutevolezza della sabbia diventano metafora visiva della violenza che non può mai essere confusa con l’amore. Un risultato prestigioso che porta il nome del Biellese sul palco di Venezia e conferma la sensibilità e la creatività degli studenti del territorio su un tema così delicato come quello della violenza di genere.

La cerimonia di premiazione che si è svolta nella mattina di oggi giovedì 4 settembre, ha visto la partecipazione della ministra per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità Eugenia Roccella, del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in collegamento video, delle sottosegretarie Lucia Borgonzoni e Paola Frassinetti, oltre a personalità di spicco come Gino Cecchettin, presidente della fondazione intitolata a sua figlia Giulia, e il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco. In rappresentanza della scuola biellese Federico Maggia, Lorenzo Marcato, Davide Bozzo, Umberto Donato, Agnese Carrera, Maya Claro, Valentina Grosso, seguiti nel progetto dalle insegnanti Sara Delpiano e Beatrice Ramazio. Alberto Barbera, il direttore della Mostra del Cinema, biellese, che aveva già conosciuto gli studenti di Mosso lo scorso anno, appena saputo della loro presenza a Venezia ha voluto sorprenderli accompagnandoli addirittura sul red carpet e con grande calore e garbo, ha regalato ai ragazzi e alle loro insegnanti un’esperienza davvero indimenticabile.

Il concorso, rivolto agli istituti secondari di primo e secondo grado, ha messo in luce lavori di grande valore e profondità. Oltre alla scuola biellese, tra i premiati figurano l’Istituto A. Olivieri di Pesaro, l’Istituto Versari Macrelli di Cesena, l’Istituto tecnico Mossa di Oristano e il Liceo Pascasino di Marsala. Menzioni speciali, invece, per l’Istituto Malaspina di Massa e per il Cpia Lindeman di Bologna.

Non è la prima volta che la 3A e la 3B della media di Mosso vengono premiate, a testimonianza dell’impegno educativo della scuola nel promuovere consapevolezza e responsabilità civica attraverso il linguaggio del cinema.