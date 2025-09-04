Concerto di inaugurazione dell’organo a Cossila San Grato: sul palco Stefano Marino

Un improvviso problema di salute, ora fortunatamente superato, ha costretto il maestro Ivan Ronda ad annullare la sua partecipazione al concerto inaugurale per il restauro dell’organo di Cossila San Grato. A raccogliere il testimone sarà l’organista Stefano Marino, che si esibirà quindi domani venerdì 5 settembre 2025 alle ore 21 nella chiesa biellese con un programma di grande prestigio.

Il repertorio spazierà da Händel a Mozart, da Bach a Galuppi, passando per le variazioni su Las Folias di un autore anonimo del Seicento e l’Offertorio di Quirici. Un percorso musicale che intende celebrare la rinascita dello strumento restaurato, valorizzandone tutte le potenzialità sonore.

Classe 1988, Stefano Marino è organista, organologo e docente. Ha studiato presso i Conservatori di Torino e Alessandria, diplomandosi in Organo e Composizione Organistica sotto la guida di L. Fornero, G. Cagnani e G. Gai, e perfezionandosi con maestri come Lohmann, Robilliard e Ghielmi.

Organista delle chiese torinesi Gran Madre di Dio e San Giovanni Evangelista, dal 2013 ricopre lo stesso ruolo nella Cattedrale Metropolitana di Torino. Collabora stabilmente con diverse realtà corali e dal 2022 è laureato magistrale in Musica Sacra presso il Conservatorio di Novara.

Accanto all’attività concertistica, Marino svolge un intenso lavoro di ricerca e consulenza: ha curato restauri e ampliamenti di organi storici, pubblicato studi sul patrimonio organario torinese e collabora con le Soprintendenze del Piemonte e l’Ufficio beni culturali della Curia di Torino. Nel 2025 ha inoltre vinto il concorso a cattedra bandito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. È direttore artistico del Torino Organ Festival.