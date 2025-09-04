 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 04 settembre 2025, 07:10

Castelletto Cervo, in arrivo la notte di fine estate al Monastero Cluniacense

Castelletto Cervo, in arrivo la notte di fine estate al Monastero Cluniacense

Castelletto Cervo, in arrivo la notte di fine estate al Monastero Cluniacense

Notte di fine estate al Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo. L'appuntamento è per sabato 6 settembre per un'esperienza unica tra storia e teatro. Due turni (ore 20.30 e 22) per la visita guidata “con delitto”, in compagnia delle guide e degli attori della Compagnia La Raganella. Al termine, piccolo rinfresco per tutti i partecipanti.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore