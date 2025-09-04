Castelletto Cervo, in arrivo la notte di fine estate al Monastero Cluniacense

Notte di fine estate al Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo. L'appuntamento è per sabato 6 settembre per un'esperienza unica tra storia e teatro. Due turni (ore 20.30 e 22) per la visita guidata “con delitto”, in compagnia delle guide e degli attori della Compagnia La Raganella. Al termine, piccolo rinfresco per tutti i partecipanti.
mercoledì 03 settembre
martedì 02 settembre
lunedì 01 settembre
sabato 30 agosto
