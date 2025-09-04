 / Basso Biellese

A Cavaglià lo sport è di casa, nuova sala in via Gersen

A Cavaglià lo sport è di casa, nuova sala in via Gersen (foto dalla pagina Facebook di Comune di Cavaglià)

“Anche quest'anno ripartono tante attività sportive, con qualche nuova proposta, anche grazie ad un impegno economico da parte dell'amministrazione comunale sugli impianti sportivi. Per ultimo la realizzazione di una nuova sala in via Gersen”.

Lo riporta l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mosè Brizi sui propri canali social. E aggiunge: “Danze, ginnastica artistica, calcetto, calcio, rugby, karate, ginnastica posturale, yoga, pilates, ginnastica adulti, tennis, danza latino americana .... ecco alcune delle discipline sportive tra cui scegliere”.

Redazione g. c.

