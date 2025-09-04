Ministro Pichetto incontra ambasciatore degli Stati Uniti, al centro la sicurezza energetica

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha ricevuto a Roma, presso il MASE, l’ambasciatore degli Stati Uniti Tilman J. Fertitta per una visita di cortesia che ha offerto l’opportunità di riaffermare, anche nello strategico settore dell’energia, i solidi e storici rapporti di amicizia e cooperazione che uniscono da sempre l’Italia e gli Stati Uniti. In particolare è stata ribadita la comune priorità di accrescere la sicurezza energetica anche grazie al rafforzamento del ruolo dell’Italia quale hub nel Mediterraneo e alla collaborazione tra i due Paesi sia nel pubblico che nel privato.