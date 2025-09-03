Sportivamente torna a Valdilana, sarà una giornata di sport e divertimento

Valdilana si prepara ad accogliere la seconda edizione di “Sportivamente”, un evento imperdibile per tutti gli amanti dello sport e delle attività all'aria aperta. Domenica 7 settembre, dalle 10 alle 18, il Parco Reda di Valle Mosso si trasformerà in un vivace centro sportivo, grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio. L'Open Day offrirà una panoramica completa delle opportunità sportive offerte dalla zona, con un focus particolare sulle discipline adatte a tutte le età e livelli di preparazione.

Durante la giornata, sarà possibile visitare gli stand informativi delle associazioni sportive locali per scoprire i corsi offerti, gli orari e le modalità di iscrizione. Un'occasione unica per trovare l'attività giusta per sé. I partecipanti potranno anche cimentarsi in diverse discipline, tra cui ginnastica artistica, golf, basket, pesca, atletica leggera e danza, grazie a lezioni di prova gratuite tenute da istruttori qualificati. Ci saranno inoltre dimostrazioni di taekwondo (ore 14.30 a cura di ASD White Fox Tae Kwon Do), ginnastica artistica (ore 15.30 a cura di ASD Bi Vertical) e karate (ore 16.30 a cura di ASD Mushin Karate Do). Per tutta la durata dell'evento, saranno presenti specialità gastronomiche.

L'evento vedrà la partecipazione di numerose associazioni sportive del territorio, tra cui Agesci Gruppo Scout Trivero 1, ASD Bi Vertical ASD Biella Rugby Club ASD Golf Club Biella “Le Betulle”, ASD Mushin Karate Do, ASD Virtus Basket Valdilana, ASD White Fox Tae Kwon Do, CAI Trivero, FIPSAS Biella (Pesca Sportiva), Gruppo Sportivo Ermenegildo Zegna, L’Arabesque Srl Sportiva Dilettantistica, Società Bocciofila Valle Mosso Mossese, e Trivero Sub ASD. L'ingresso all'evento è libero e non è richiesta la prenotazione.