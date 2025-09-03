TeamVolley: "Una stagione tutta da scrivere", presentate le formazioni giovanili

Non c’è soltanto la prima squadra al lavoro. Al Palasport di Lessona, le varie formazioni del Settore Giovanile del TeamVolley hanno iniziato la fase di preparazione verso la stagione pallavolistica 2025/26. I colori biancoblù saranno rappresentati nelle più importanti categorie federali: la novità principale è data infatti dalla partecipazione delle nostre squadre Under18 e Under16 nel più competitivo girone di “Eccellenza” territoriale.

Queste le formazioni giovanili del TeamVolley:

- Prima Divisione TST

- UNDER 18 Eccellenza

- UNDER16 Eccellenza

- UNDER14

- UNDER12

Il commento di coach Ivan TURCICH, allenatore della Prima Divisione: “Quest’anno sono cambiate tante cose. Non solo nei membri dello staff, ma anche per quanto riguarda le ragazze: c’è stato un discreto turnover, che definirei positivo. Alcune delle giocatrici che nella scorsa stagione militavano in Prima Divisione, ora fanno parte del roster della prima squadra in Serie B2. Questo è indice del fatto che il lavoro che stiamo svolgendo sulle giovanili sta dando già qualche frutto, ma è ancora presto. Servono almeno quattro o cinque anni per poter apprezzare dei risultati davvero importanti. Vedere elementi (ancora in quota Under) allenarsi con le più grandi, comunque, è già qualcosa. Ci siamo radunati con la Prima Divisione e piano piano lavoreremo a ranghi completi: quest’anno sarà un gruppo “allargato”, qualche Over farà da chioccia a una base solida di giovani tra cui spicca addirittura una giocatrice del 2011. Un roster ampio, per massimizzare la qualità”.