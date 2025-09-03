Dal Nord Ovest - Ragazza di 20 anni scende dall'auto e viene investita, è grave (foto di repertorio)

Drammatico incidente nella notte a Carmagnola: una donna, infatti, rimasta coinvolta in uno scontro tra vetture lungo la strada per Villastellone, è stata investita dopo essere scesa dall'auto su cui stava viaggiando.

La giovane - di soli 20 anni, originaria di Bra - è stata immediatamente raggiunta e presa in cura dai medici del 118 anche attraverso i mezzi di soccorso avanzato, quindi (grazie all'uso dell'elisoccorso) è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Cto.

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura si sarebbe schiantata contro un albero. Il bilancio però è ancora più grave, visto che in tutto sono state sei le persone ferite nell'incidente, tra codici rossi e codici gialli. Oltre all'elicottero, sono stati inviati altri sei mezzi di soccorso tra ambulanze base e avanzate.

A bordo, insieme alla ragazza, c'erano infatti altre cinque persone, tutti di età compresa tra i 18 e i 21 anni. A investire la ragazza è stata un'auto condotta da un 45enne che proveniva dal senso opposto di marcia.