Rientro amaro dalle ferie, a Sala una casa finisce nel mirino dei ladri

Amaro rientro dalle vacanze per un uomo di Sala Biellese. Giunto sulla soglia di casa, ha ritrovato la porta d'ingresso forzata dai ladri ma dalle prime verifiche non sarebbe stato asportato nulla. Allertati dal proprietario, i Carabinieri sono giunti sul posto per gli accertamenti di rito. Le indagini sono in corso per dare un volto ai malfattori.
martedì 02 settembre
lunedì 01 settembre
domenica 31 agosto
