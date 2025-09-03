Biella celebra l'Arma dei Carabinieri con la Fanfara del Reggimento Lombardia

La città di Biella si prepara a un evento di grande risonanza e suggestione, un appuntamento che unisce la solennità delle celebrazioni istituzionali alla potenza evocativa della musica. Sabato 20 settembre, in occasione del trentennale del Comando Provinciale Carabinieri di Biella, la città avrà l'onore di ospitare la prestigiosa Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”.

L'evento, promosso con il patrocinio del Comune di Biella, si articola in due momenti distinti, pensati per coinvolgere l'intera cittadinanza. Si inizia alle 19 con una spettacolare sfilata in centro città, che culminerà in un'esibizione aperta al pubblico in Piazza Vittorio Veneto. Un'occasione unica per i cittadini di Biella di assistere da vicino a una parata musicale di altissimo livello. Il momento clou della giornata sarà alle 21 con un grande concerto al Teatro Odeon. L'ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria tramite il portale Anyticket per garantire a tutti la possibilità di partecipare.

La Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”: custode di una tradizione secolare Nata nel lontano 1820, la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” non è solo un complesso bandistico militare, ma un'istituzione che da oltre duecento anni accompagna le cerimonie più significative dell'Arma. Con una storia che si intreccia profondamente con quella d'Italia, la Fanfara svolge un'intensa attività concertistica, portando il suo repertorio e la sua disciplina in tutto il mondo. Le sue esibizioni sono un perfetto equilibrio tra il rigore della tradizione militare e la passione per l'arte musicale, un vero e proprio simbolo dell'Arma e dei suoi valori.

Per la speciale occasione a Biella, la Fanfara sarà affiancata da un musicista della prestigiosa Accademia Perosi, a sottolineare il forte legame tra l'Arma e la città. La cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare a questa giornata che celebra non solo un importante anniversario, ma anche il legame profondo tra l'Arma dei Carabinieri e il tessuto sociale della città di Biella.