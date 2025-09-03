Campane del vetro, ancora disagi: la normalità da settembre

A causa del fallimento della ditta incaricata dello svuotamento delle campane del vetro, nei centri serviti da Cosrab si registrano rallentamenti nella raccolta. L’ente ha avviato un servizio di emergenza, ma i mezzi disponibili sono ridotti e i tempi di svuotamento risultano inevitabilmente più lunghi.

Nel frattempo, ai cittadini viene quindi raccomandato di non abbandonare rifiuti all’esterno delle campane, così da evitare accumuli o situazioni di rischio, e di utilizzare, se possibile, postazioni alternative.

Dal mese di settembre la gestione delle campane del vetro passerà direttamente a Cosrab, che assumerà il controllo di tutti i contenitori presenti sul territorio e affiderà il servizio a un nuovo operatore. L’obiettivo è riportare alla normalità la raccolta in circa settanta Comuni del Biellese.