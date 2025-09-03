Biella, a fine ottobre le elezioni dei Consigli di Quartiere

“L’amministrazione crede profondamente nella partecipazione attiva dei cittadini come dimostrano gli incontri svolti nei diversi quartieri. Le elezioni dei Consigli di Quartiere rappresentano un momento fondamentale: i cittadini saranno chiamati a scegliere i propri rappresentanti, che affiancheranno concretamente il Governo della Città”. Lo afferma l’assessore Domenico Gallello.

E aggiunge: “Con l’avvicinarsi del termine per la presentazione delle liste, fissato per il 25 settembre, rivolgo un appello a tutti: candidatevi per rappresentare il vostro quartiere. È un’occasione preziosa per contribuire in prima persona al benessere e alla cura della nostra comunità”.

Ricordiamo che la data delle elezioni per i Consigli di Quartiere, è fissata per domenica 26 ottobre, dalle 9 alle 18 e che il termine della presentazione delle liste dei candidati è per giovedì 25 settembre alle 11 presso la Segreteria Generale del Comune di Biella.

È possibile trovare tutta la documentazione necessaria per presentare le liste e il decreto sul sito del comune di Biella www.comune.biella.it, in homepage, alla voce ‘Nuovi Consigli di Quartiere’ sezione Elezioni.