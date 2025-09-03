Il Comune di Biella assume

Il Comune di Biella di torna ad assumere e nello specifico si tratta della pubblicazione di due concorsi per le seguenti figure.
Aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di Specialista dell'area tecnica
scadenza: 15 Settembre 2025
sotto il collegamento al link INPA creando il bottoncino in blu "bando e candidatura"
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=76b54e245623481bac4c650c3955fd8c
Aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di Specialista in attività amministrative e contabili"
scadenza: 15 Settembre 2025
sotto il collegamento al link INPA creando il bottoncino in blu "bando e candidatura"
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=beba1f99993e40daa327e066567ddd34