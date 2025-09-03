Merlino è tornato a casa: scomparso a Biella, ritrovato dopo due settimane

Merlino ha fatto ritorno a casa! Era il 19 agosto quando la sua famiglia ha lanciato l'appello per ritrovarlo perchè si era smarrito nella zona di via Emilia, a Biella, nei pressi dei campi da tennis. E ieri 2 settembre è stato ritrovato!

E' un po' magro e provato ma fortunatamente sta bene, ora avrà bisogno di tutto l'amore della sua famiglia per riprendersi dallo spavento ma finalmente è a casa!

A ritrovarlo è stata una donna che ha sentito un miagolio provenire da una cabina elettrica nei pressi dove si era smarrito, e quando è stata aperta c'era lui! La donna non sapendo dove era la sua casa si è rivolta al gattile di Bioglio, le cui volontarie lo hanno preso e messo subito in sicurezza, Chiara e Rosa, dal cuore d'oro. E proprio una di loro si è ricordata di un post che denunciava la scomparsa di Merlino che assomigliava alla bestiola che gli avevano portato, e ha quindi immediatamente contattato la famiglia. Ed è tutto è bene quel che finisce bene!

Tanti auguri piccolino, buona vita!



