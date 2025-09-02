Domenica si è tenuta la tradizionale Festa all’Alpe Artignaga, organizzata dal CAI Trivero-Mosso: una giornata di convivialità, natura e buona cucina.
Lo rende noto il comune di Valdilana sui propri canali social: “Il sole splendente, la facile accessibilità e la bellezza dell’alpe hanno reso speciale l’incontro, che ha visto una grande partecipazione. Molti hanno raggiunto i prati dell’Artignaga e, tra coperte stese sull’erba e sorrisi condivisi, hanno potuto gustare la polenta e vivere insieme momenti di serenità e allegria. Un grazie al CAI Trivero-Mosso per aver rinnovato anche quest’anno questa bella tradizione, che unisce comunità, amicizia e amore per le nostre montagne”.
Valli Mosso e Sessera | 02 settembre 2025, 14:30
Festa all’Alpe Artignaga, a Valdilana una grande partecipazione
