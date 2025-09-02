A Valdilana arriva “In Mostra – Dal mondo al territorio: esperienze che generano cambiamento”. Due giornate speciali per scoprire luoghi, storie e visioni che parlano di ritorno e rinascita. Un’occasione per conoscere realtà che hanno scelto di riportare valore e innovazione nel Biellese.

Il 5 settembre visita guidata alla mostra di Palazzo Ferrero al mattino, seguito nel pomeriggio da un convivio con un evento al Mulino Susta di Soprana. Il 7 settembre, invece, sempre al mattino si terrà un incontro presso l’ex Tipografia Loro, a Valle Mosso. Poi avrà luogo la camminata “Valle Mosso si racconta…” a cura dell’associazione Passaggio a Oriente.