A Sala torna il "Premio Roberto Masserano"

Come ogni anno il Comune di sala ha istituito il "Premio Roberto Masserano – contributi allo studio" per l’anno scolastico 2024/2025.

L’iniziativa, ormai tradizionale, nasce con l’obiettivo di incentivare e premiare l’impegno scolastico dei giovani residenti nel Comune, attraverso l’assegnazione di contributi in denaro agli studenti che si sono distinti per impegno e risultati.

Sono istituite quattro categorie di premi, destinati rispettivamente a: a)agli alunni frequentanti il primo ciclo di istruzione scolastica, limitatamente alle classi 3, 4 e 5 elementare; b) agli alunni frequentanti il primo ciclo di istruzione scolastica riguardanti le classi I, 2 e 3 media c) agli studenti frequentanti le classi di scuola secondaria di 2° grado, compresi gli istituti professionali d) possessori di Diploma di Laurea, sia da D.M. n. 270 del 22,10.2004, sia conseguito in base al vecchio ordinamento universitario. I titoli di studio e i risultati scolastici, di cui sopra, devono essere conseguiti, necessariamente, tra il 1° agosto dell'anno precedente e il 31 luglio dell'anno, nel quale vengono concessi i premi. I candidati, alla data del conseguimento del titolo o del risultato scolastico, devono essere residenti a Sala Biellese.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro venerdì 12 settembre 2025 presso gli uffici comunali.