Vuelta, oggi la decima tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) - Torna la Vuelta di Spagna. Oggi, martedì 2 settembre, la decima tappa della corsa spagnola. Dopo il giorno di riposo, il gruppo riparte con una frazione breve, 175,3 chilometri da Parque de la Naturaleza Sendaviva a El Ferial Larra Belagua. In maglia rossa c'è sempre Torstein Træen. Ecco orario della frazione di oggi, percorso e dove vederla in tv e streaming.

La tappa di oggi parte da Parque de la Naturaleza Sendaviva e termina a El Ferial Larra Belagua dopo 175,3 chilometri. Si tratta di una frazione con inizio quasi pianeggiante e poche salite (non classificate come Gpm). Dal chilometro 120 la strada inizierà a salire e ci sarà da affrontare, per il gruppo, il Gpm di Alto de Las Coronas (8,3 km, 4,4% di pendenza media). Quindi lunga salita e dislivello crescente fino all’ascesa finale di 9,4 chilometri (pendenza media del 6,3%).

La decima tappa della Vuelta di Spagna 2025 inizierà alle 12:55 e finirà intorno alle 17.15. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming.