Sinner, Drake e la super scommessa da 300mila dollari su Jannik campione US Open

(Adnkronos) -

Drake scommette su Jannik Sinner vincitore agli US Open 2025 e l'azzurro trema. Il rapper, abituato a puntare cifre ingenti su qualsiasi evento sportivo, ha scommesso 300mila dollari sul trionfo del numero 1 del mondo a New York. La vittoria di Sinner, già campione nel 2024, permetterebbe a Drake di incassare 507mila dollari, con un guadagno netto di oltre 200mila dollari, come mostra la 'bolletta' pubblicata su Instagram. Fin qui, tutto normale, più o meno.

I 'problemi' per Sinner nascono nel momento in cui si considera il curriculum dello scommettitore eccellente. Drake, tanto per citare un precedente, prima della finale degli US Open 2024 ha puntato 210mila dollari sull'americano Taylor Fritz, dominato da Sinner in 3 set nella sfida per il titolo.

Drake, 39 anni, è soprattutto un tifoso sfegatato dei Toronto Raptors, franchigia canadese della Nba. Il rapper e produttore, all'anagrafe Aubrey Drake Graham, punta grosse cifre su eventi di ogni tipo ma, a giudicare dai molti risultati, non è propriamente un giocatore sempre competente. Su Instagram ha pubblicato le ricevute delle puntate vincenti. Non c'è traccia social, spesso, dei clamorosi flop: evidentemente si fa ingolosire da quote particolarmente invitanti e finisce per collezionare giocate perdenti, con una preoccupante regolarità

Tra gli 'scheletri', secondo il magazine Forbes, ci sono scommesse costate circa 2,5 milioni di dollari nel recente passato. Nell'ultima Coppa America di calcio, Drake ha scommesso che il Canada avrebbe battuto l'Argentina. Risultato: vittoria di Messi e compagni. A giugno 2024 ha puntato mezzo milione sul trionfo degli Edmonton Oilers nelle finali NHL per la Stanely Cup e mezzo milione sui Dallas Mavericks campioni NBA. Risultato: due sconfitte. In precedenza aveva piazzato 565mila dollari sul successo di Tyson Fury nel Mondiale dei pesi massimi. Invece, ha vinto l'ucraino Oleksandr Usyk. A onor del vero, l'artista può vantare anche vincite milionarie: in passato ha azzeccato la vittoria dei Kansas City Chiefs nel Super Bowl NFL e ha incassato 2,3 milioni. Da lì in poi, però, tanti flop. E ora Sinner trema.