Mediobanca, da Mps rilancio di 0,9 euro ad azione in Ops

(Adnkronos) - Il cda di Bmps, conclusosi nella serata di ieri, ha deliberato di incrementare il corrispettivo dell'offerta per Mediobanca. In particolare, ha deciso di riconoscere per ciascuna azione oggetto dell'Offerta portata in adesione un corrispettivo unitario, non soggetto ad aggiustamenti, (fatto salvo quanto indicato nel documento di offerta pari a n.2,533 azioni Bmps di nuova emissione in esecuzione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta) e da un corrispettivo aggiuntivo in denaro pari a 0,90 euro per azione portata in adesione. E' quanto si legge in una nota di Mps.
In Breve
martedì 02 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, colpo da 15mila euro nei giorni dell'Adunata: scoperti gli autori del furto
Accertamenti a cura dei Carabinieri.