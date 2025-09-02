TT Biella riparte col botto: è subito podio a Piossasco

È iniziata ufficialmente la stagione agonistica 2025-26 del Tennistavolo Biella e i risultati non si sono fatti attendere. Al primo torneo dell’anno, disputato a Piossasco, la società biellese ha conquistato due podi con Alessandro Rizzo e Traian Muscalu, entrambi protagonisti di un’ottima prova.

La preparazione, in realtà, non si è mai interrotta: ad agosto i giovani atleti hanno continuato ad allenarsi nella palestra di via Don Minzoni, guidati dai coach Sergei Mokropolov, Sonia Ivanova e Gilberto Ciarmatori. Anche un momento di confronto internazionale, con la partecipazione di Lodovica Motta a uno stage in Valle d’Aosta insieme a giovani della nazionale belga, ha arricchito il percorso estivo.

Il debutto stagionale ha visto in gara otto atleti biellesi, con buoni piazzamenti in particolare nelle categorie giovanili. Rizzo ha chiuso al secondo posto dopo un percorso brillante, fermato solo in finale da Ferrari del Dora Sport. Sul terzo gradino del podio è salito Muscalu, protagonista di una semifinale tutta biellese.

Da segnalare anche i quarti di finale raggiunti da Maurizio Rondi e Giacomo Riva, oltre alle buone prestazioni di Gabriele Carisio e Davide Ronsisvalle. Meno fortunato invece Daniele Milanesi, eliminato ai gironi.

Molti biellesi hanno partecipato anche alle gare di quinta categoria, con Riva ancora sugli scudi e Andrea Manicotto capace di superare il girone.

Il calendario ora prosegue serrato: i tornei individuali accompagneranno gli atleti fino all’avvio dei campionati a squadre, fissato per il 21 settembre con il primo concentramento femminile, mentre gli uomini debutteranno nel primo weekend di ottobre.