Grande tennis, Biella si prepara all’ATP Challenger 2025 con aperitivo e musica FOTO e VIDEO

Il Tennis Lab scalda i motori in vista del grande ritorno del tennis internazionale a Biella. L’appuntamento è per giovedì 4 settembre dalle 18.30, con un party d’inaugurazione che unirà aperitivo e DJ set, un mix perfetto per dare il via alla settimana che porterà all’ATP Challenger 50 “Città di Biella” (7–14 settembre).
Drinks, musica e atmosfera conviviale accompagneranno il pubblico in un evento pensato per celebrare la riapertura del Tennis Lab e creare la giusta attesa attorno al torneo.
Il Challenger di Biella: una storia che continua
Dal 7 al 14 settembre, i campi in terra rossa del Tennis Lab in via Liguria a Biella, torneranno a ospitare il prestigioso torneo internazionale, giunto alla sua 31ª edizione. A guidare la macchina organizzativa c’è come sempre Cosimo Napolitano, papà del tennista Stefano tra gli iscritti al torneo, e figura storica del tennis biellese.
La manifestazione ha visto passare negli anni alcuni dei nomi oggi più importanti del circuito: Jannik Sinner, fermato nelle qualificazioni nel 2018, e Carlos Alcaraz, eliminato al secondo turno nel 2020. Nell’albo d’oro figura anche Holger Rune, che nel 2021 conquistò a Biella il suo primo titolo Challenger.
I protagonisti dell’edizione 2025
Dopo quattro anni di assenza, il Challenger torna a Biella con un field di assoluto livello. In cima all’entry list figura il belga Kimmer Coppejans, seguito dall’azzurro Stefano Travaglia. Tra gli italiani iscritti, oltre a Stefano Napolitano, ci sono anche nomi noti come Marco Cecchinato, oltre a Gabriele Piraino, Federico Arnaboldi, Jacopo Berrettini, Raul Brancaccio e Giovanni Fonio.
Un torneo che promette spettacolo, un evento che unisce musica e sport: Biella è pronta a vivere di nuovo il grande tennis internazionale.
ATP Challenger 50 Dal 7 al 14 settembre Tennis Lab Biella! Da giovedì 11 settembre ingresso a pagamento, anche nella versione abbonamento per 4 giorni, www.azzurroservice.net
