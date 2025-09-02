Amron Team ad Alagna e Chamonix: ottime prove per gli atleti biellesi FOTO

Amron Team ad Alagna e Chamonix: ottime prove per gli atleti biellesi

Sabato 30 agosto si è disputata la terza edizione dell’Alagna Otro Trail, ad Alagna (VC). In una giornata dal clima fresco sono partiti 145 atleti, tra cui i nostri portacolori che hanno ottenuto risultati di rilievo.

Spiccano i piazzamenti di Emanuele Falla, settimo assoluto, e di Diego Faedo, undicesimo assoluto. Buona prestazione anche per Edoardo Landi, venticinquesimo, e per Paola Beccaria, ottantaduesima e settima tra le donne.

Un plauso particolare va inoltre a Marco Prina Cerai, impegnato nella durissima TDS di Chamonix (145 km e 9000 metri di dislivello), prova facente parte delle gare UTMB. Nonostante sfortuna e problemi fisici, ha lottato per oltre 100 km con grande determinazione.