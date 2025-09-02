Pellegrinaggio notturno Biella-Graglia-Oropa: si parte sabato 20 settembre

Sabato 20 settembre 2025 si svolgerà per la sesta volta il Pellegrinaggio Notturno Biella – Graglia – Oropa, nato durante il periodo della pandemia come segno di unità con il grande pellegrinaggio Macerata – Loreto, al quale ogni anno partecipano oltre 100.000 persone. La data di settembre è stata scelta per lasciare un intervallo rispetto all’appuntamento marchigiano, in una sorta di gemellaggio a distanza.

Un legame particolare unisce le due esperienze: oltre alla partecipazione affezionata di molti pellegrini ad entrambe, il cammino biellese passa per il Santuario di Graglia, dove è custodita l’effige della Madonna di Loreto, meta del pellegrinaggio originario.

L’invito è rivolto a tutti coloro che sentono il bisogno di camminare per ringraziare, domandare o semplicemente mettersi in ascolto. L’itinerario avrà inizio alle ore 20:30 in Piazza Duomo a Biella con il saluto del Vescovo mons. Farinella, e la partenza sarà alle 21:00. Il percorso toccherà Occhieppo, Muzzano, Graglia e, dalla Bossola, proseguirà lungo il Tracciolino fino a Oropa (31 km circa, per un totale di 9 ore).

Durante il cammino sono previsti momenti di preghiera, la recita del rosario, brevi meditazioni, silenzi e semplici condivisioni. Tre saranno le soste principali: al Santuario di Graglia, presso la Madonna del Piumin e all’incrocio con il sentiero Frassati sul Tracciolino.

L’arrivo è previsto alla Basilica Antica di Oropa per la Santa Messa delle ore 7:30.

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione gratuita entro giovedì 18 settembre 2025, contattando i numeri riportati sulla locandina o scrivendo a pellegrinaggio.oropa@gmail.com.

Il pellegrinaggio è proposto dagli amici del Pellegrinaggio Macerata – Loreto, nella speranza che questo gesto possa diventare sempre più comunitario.