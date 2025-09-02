Biella, cagnolina ferita da una lama: il fatto colpisce i residenti

Sono in corso i dovuti accertamenti per far luce sull'episodio che ha visto coinvolta una cagnolina di pochi mesi.

Stando alle prime ricostruzioni, l'animale sarebbe stato ritrovato con una grave e profonda ferita sulla pancia causata verosimilmente da una lama. Portato dal veterinario, il cucciolo è riuscito a scampare alla morte. Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri nei giorni scorsi dai proprietari residenti nel comune di Biella.

Secondo quanto si apprende, la cagnolina si trovava sul balcone al pian terreno della palazzina prima dell'amara scoperta. Il fatto ha colpito i residenti e c'è chi avrebbe avanzato l'ipotesi che si sia trattato di un tentativo di uccisione ad opera di ignoti.

Del caso si è interessata anche l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che, nei prossimi giorni, sporgerà una denuncia alle autorità giudiziarie per fare luce e trovare i presunti responsabili di questo atto criminale.