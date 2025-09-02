Giovani e informazione digitale: Newsbiella assegna un riconoscimento a tre studentesse

In occasione di Bolle di Malto, il Festival della Birra italiano che ha animato la città di Biella, Newsbiella ha consegnato uno speciale riconoscimento per celebrare il percorso formativo di tre giovani studentesse. Il progetto, inserito nell’ambito dell’iniziativa “NewsbiellaYoung”, intende fornire la possibilità di vivere in prima persona l’esperienza di una redazione giornalistica, aprendo le porte della scrittura e dell’informazione digitale, dando voce anche ai più giovani e inserendoli nel dialogo collettivo.

Il riconoscimento è stato consegnato a Desiré Foscale, Greta Garzi e Giulia Prete, tre ragazze che, parallelamente al percorso scolastico, hanno scelto di intraprendere la nuova esperienza. Durante il periodo di stage si sono contraddistinte per serietà, impegno e spirito di iniziativa, dimostrando interesse e partecipazione sia negli aspetti da loro proposti, che negli argomenti di attualità.

Durante la permanenza in redazione le stagiste hanno scritto e pubblicato articoli dedicati ai giovani e ai loro interessi personali, hanno preso parte a servizi dedicati territorio, partecipando a eventi locali e cimentandosi nella documentazione e valorizzazione di tutto il Biellese. Il merito è anche rivolto alla capacità di sapersi confrontare in contesti istituzionali e di saper arricchire il contesto professionale.

“Ringraziamo Greta, Giulia e Desiré per la professionalità dimostrata e ci auguriamo che in futuro ci siano nuove occasioni per collaborare e crescere insieme!”