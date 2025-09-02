Calcio, giornata di sport a Castelletto Cervo in ricordo di Piercarlo Ferrero

Una giornata di sport in ricordo di Piercarlo Ferrero. Domenica scorsa, 31 agosto, il campo sportivo di Castelletto Cervo ha ospitato un bellissimo quadrangolare di calcio. A vincere il torneo è stata la squadra di casa de La Cervo.

“Grazie a tutte le squadre, al pubblico, agli organizzatori e volontari che hanno reso possibile questa giornata” riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social. Inoltre, durante la premiazione, il sindaco Omar Giletti ha voluto ricordare con emozione la figura di Ferrero, sottolineando come il suo impegno, la sua passione e i suoi valori continueranno a vivere nella comunità.