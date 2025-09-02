Trasporti, torna il treno per l'aeroporto di Caselle

Dopo un'estate 2025 segnata dai cantieri, e quindi disagi, buone notizie per chi deve andare all'aeroporto di Caselle: da domenica tornano infatti i treni per raggiungere il Sandro Pertini.

Sono infatti in fase di completamento i lavori di ammodernamento sulla Torino-Ceres. Come confermato da RFI, il 7 settembre riapre la fermata dello scalo aeroportuale, che quindi si potrà raggiungere via binari tramite la SFM4 da Alba a Germagnano. Nei festivi anche la Sfm7 utilizzerà da Fossano la stessa linea per raggiungere Germagnano, quindi senza cambio.

La linea era stata sospesa per due mesi e mezzi, dal 16 giugno, per i lavori: da qui erano stati attivati tra Torino Rebaudengo e Germagnano bus sostitutivi, su cui tutta l'estate hanno viaggiato torinesi e turisti. Resta invece chiusa la sezione Germagnano–Ceres, il cui completamento è previsto per la primavera 2026.