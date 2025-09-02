Addio a Emilio Fede, il giornalista e direttore del Tg4

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Emilio Fede, deceduto all’età di 94 anni, compiuti lo scorso 24 giugno. Da tempo era ricoverato presso la Residenza San Felice di Segrate, una struttura sanitaria alle porte di Milano. Fede, noto per essere stato direttore del Tg4, è stato seguito e assistito fino all’ultimo dalle figlie Simona e Sveva. Nelle ultime ore le sue condizioni si sono rapidamente aggravate.

I funerali si svolgeranno giovedì 4 settembre nella chiesa di Dio Padre a Milano 2, con orario ancora da definire.