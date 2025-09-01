Callabiana, al via il corso per imparare a costruire un presepe di Natale

Come preannunciato nei mesi scorsi, avrà inizio un corso pratico di base per imparare a costruire un presepe di Natale. È l'iniziativa messa in campo dall'associazione Amici dei Presepi di Callabiana, in collaborazione con la Pro Loco, il Comune e l'Associazione Presepistica tra Mole e Lanterna.

I partecipanti apprenderanno le tecniche di lavorazione del polistirene estruso. In particolare, come ottenere l'effetto pietra, mattoni, legno, oltre alla realizzazione degli intonaci, la colorazione con terre naturali e molto altro ancora. Si parlerà anche di progettazione e proporzioni e verranno condivisi alcuni accenni su vegetazione e impianto di illuminazione. Il materiale sarà fornito dagli organizzatori e il lavoro eseguito rimarrà ai corsisti.

Gli appuntamenti saranno in calendario a partire dal mese di settembre nei locali della sede della Pro Loco, a frazione Fusero, vicino al Municipio. Per informazioni: 371.6679494 o 348.3390743.