A Pralungo tornano i Cantieri di Lavoro

La Regione Piemonte ha indetto un bando per l’attivazione dei Cantieri di Lavoro. Il comune di Pralungo ha presentato la richiesta per l’apertura di tre cantieri: uno destinato a disoccupati over 45; gli altri due sono rivolti a persone con disabilità.

Come riportato dalla pagina social di Pralungo in Comune, si tratta di un’importante occasione di occupazione, un’esperienza che il paese ha già sperimentato negli anni scorsi con ottimi risultati, offrendo non solo un lavoro ma anche un percorso di inclusione e crescita personale. A breve sarà pubblicato il bando ufficiale, a cui potranno iscriversi le persone appartenenti alle categorie indicate.