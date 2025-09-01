Biella protagonista all’attraversata del Lago Maggiore

Domenica 31 agosto una delegazione biellese composta da istruttori, allievi e iscritti della piscina Rivetti di Biella ha preso parte alla tradizionale attraversata del Lago Maggiore, nuotando dalla sponda lombarda di Angera fino a quella piemontese di Arona.

La partecipazione del gruppo biellese si è distinta per le buone prestazioni individuali, a conferma dell’impegno e della passione che animano la realtà sportiva cittadina anche fuori dai confini provinciali.

L’evento, alla 32° edizione, che ogni anno vede la partecipazione di più di 1000 nuotatori provenienti da tutte le regioni d’Italia, ha rappresentato per i nuotatori biellesi non solo una sfida sportiva ma anche un’occasione di condivisione e di crescita, all’insegna dell’amicizia e della promozione del nuoto in acque libere.